ESPORTE

Léo Batista é internado em estado grave no Rio de Janeiro

Ainda não há informações oficiais sobre o estado de saúde do jornalista

O jornalista Léo Batista está internado em estado grave no Hospital Rios D'or, em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Ainda não há informações oficiais sobre o estado de saúde do apresentador e locutor de 92 anos.

A notícia foi publicada inicialmente pelo portal Goiás24horas, que informou que o estado do jornalista esportivo é considerado delicado. De acordo com o site, ele enfrenta complicações de uma trombose - formação de coágulo sanguíneo em veia ou artéria.

Em sua trajetória, que começou no rádio, o profissional trabalhou tanto no noticiário geral quanto no esportivo. Participou da cobertura de 13 edições de Jogos Olímpicos e de 13 Copas do Mundo e foi pioneiro nos programas Jornal Hoje, Globo Esporte e Esporte Espetacular. Léo Batista ainda foi o responsável pelas icônicas 'Zebrinhas' dos Gols do Fantástico.