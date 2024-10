FUTEBOL

Indireta a Depay? Koeman deixa ataque aberto na Holanda, mas avisa: 'Tem de estar jogando'

Depay fez apenas uma partida como titular no Corinthians, mas deve ganhar cada vez mais chances para retomar o alto nível e ficar na mira da seleção

Ronald Koeman revelou recentemente que está acompanhando o desempenho de Memphis Depay no Corinthians. E que a preocupação era com a condição física do jogador. Nesta quinta-feira, o treinador voltou a falar sobre o setor ofensivo da Holanda, disse que ainda não tem um centroavante definido, mas não escondeu que vai buscar peças que estejam "jogando."