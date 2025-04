LIBERTADORES

Internacional x Nacional: onde assistir ao vivo, horário e escalações

A partida será realizada no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre

O Internacional recebe o Nacional (URU) nesta terça-feira (22), pela terceira rodada da fase de grupos da CONMEBOL Libertadores 2025. A partida será realizada no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, às 21h30 (horário de Brasília), com transmissão ao vivo pelo Paramount+ (streaming).>

Onde assistir Internacional x Nacional ao vivo

Internacional

Líder do Grupo F com quatro pontos em dois jogos, o Internacional tem a chance de abrir vantagem e encaminhar a classificação às oitavas de final. Após empatar o Gre-Nal no fim de semana, o Colorado chega embalado e com o retorno de Victor Gabriel à defesa.>