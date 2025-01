SAIU EM DEFESA

Irmão lamenta situação de Diego e Daniele Hypolito no BBB 25: 'Não fizeram nada que justificasse'

Ex-ginastas falaram diversas vezes sobre sentimento de exclusão no reality show

O confinamento do Big Brother Brasil 25 tem sido um desafio para os irmãos Hypolito. Apesar de entrarem no reality show juntos, Daniele e Diego já desabafaram algumas vezes sobre estarem se sentindo sozinhos na casa mais vigiada do país. Marido da ex-ginasta, Fabio Castro já saiu em defesa da esposa e lamentou o que ela vem passando nos últimos dias. Agora, foi a vez de outros familiares falarem sobre a situação dos ex-atletas.