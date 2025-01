PESO E APARÊNCIA

Daniele Hypolito fez lipo e sofre com dificuldade de perder peso

A ginasta comentou no BBB sobre suas angústias com a autoestima

Daniele Hypolito chamou atenção ao conversar com seu irmão, Diego Hypolito, sobre angústias com o próprio corpo que a levam a nem mesmo querer entrar na piscina do BBB. A ex-ginasta teve uma longa história com a própria aparência, que desde 2005 se relaciona até mesmo com o esporte.

A primeira vez que o corpo de Daniele impacta a ginástica foi em abril de 2005, quando problemas de peso a deixaram de fora dos treinos na etapa brasileira da Copa do Mundo. Na época, o técnico da Seleção Brasileira, o ucraniano Oleg Ostapenko, decidiu tirá-la das provas de barras assimétricas e salto.

Desde então, a dificuldade de Dani em perder peso impactou sua vida, até que em maio de 2009 a atleta decidiu realizar uma lipoaspiração abdominal. “Eu fiz a lipo também pelo problema de peso. Sei que não se perde peso com ela, mas esteticamente melhora. É uma briga constante que temos com a balança. A gente já come pouco e gramas a mais são um inferno”, comentou ao Globo Esporte.

A situação com o peso reflete inclusive nas lesões sofridas, como a própria ginasta comentou na época do procedimento: “Eu me machuquei muito este ano e sempre que as lesões acontecem a preocupação para não ganhar peso é ainda maior. Eu ia voltar a competir agora no Sul-Americano, mas acabei rompendo parcialmente o tendão do tornozelo esquerdo e vou ter que tratar. Não posso treinar quase e vou ter que me controlar”.

A decisão de fazer a lipo veio após o ciclo olímpico de 2008, sua terceira Olimpíada. Na época, o procedimento ajudou tanto com o peso quanto com a autoestima, também essencial para competir na ginástica.

“Achei que seria uma solução boa para mim, então segui minha cabeça e procurei as pessoas certas. Meu médico disse que, se não precisasse fazer nada, ele ia falar. Tive total apoio da minha família, que é o mais importante. Tem pessoas que vão concordar, tem pessoas que não vão. Mas o importante é a pessoa se sentir bem, independentemente de ser atleta ou não”, comentou.

Como Dani se sente hoje em dia

Na conversa com Diego, a ex-atleta comentou que nem mesmo à praia tem ido, por estar com “vergonha do próprio corpo”. Em resposta, o irmão a consolou, relembrando a vida de pressões estéticas que a ginástica gera.

"Eu sei, você não está nem entrando na piscina, você me falou. Mas você tem que perder isso, perder essa vergonha do seu corpo, porque você herda uma situação da ginástica. Você está linda, você tem 40 anos, foi ginasta a vida inteira, foi cobrada para ter a perfeição do corpo a vida inteira", comentou.