DEU LEÃO!

Janderson marca, Vitória bate o Sousa e vence a primeira na Copa do Nordeste

Rubro-negro ficou com um jogador a menos, mas conseguiu suportar

Gabriel Rodrigues

Publicado em 4 de fevereiro de 2025 às 23:31

Janderson comemora mais um gol pelo Vitória, o quarto na temporada Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O Vitória conquistou o seu primeiro triunfo na Copa do Nordeste. Mesmo atuando com um time modificado e sem algumas peças importantes, o Leão foi eficiente e bateu o Sousa-PB, por 1x0, na noite desta terça-feira (4), no Barradão. >

O resultado positivo foi construído ainda no primeiro tempo. Janderson voltou a mostrar oportunismo e mandou uma bomba para colocar o time em vantagem. O centroavante anotou o quarto gol no ano e é o artilheiro do rubro-negro. >

A vitória em casa deixa o clube baiano na segunda colocação do grupo A, com quatro pontos. O próximo adversário do Leão na Copa do Nordeste será contra o Ferroviário. Antes, a equipe enfrenta o Porto, neste sábado, pelo Campeonato Baiano, no Barradão.>

O JOGO>

O técnico Thiago Carpini rodou o elenco e colocou em campo um time diferente do que empatou por 0x0 no clássico contra o Bahia. Lucas Arcanjo foi poupado e deu lugar para Gabriel. Wagner Leonardo, que passou por um procedimento odontológico, também ficou fora. Já Matheuzinho voltou a ser titular. >

O duelo começou com o Sousa querendo surpreender, mas a primeira grande chance foi do rubro-negro. Claudinho cruzou na área, a defesa tentou afastar, mas deu passe açucarado para Janderson. De cabeça, o atacante acabou mandando para fora. >

O Vitória tinha dificuldade na construção ofensiva, porém quando acertou voltou a ficar perto de abrir o placar. Bruno Xavier recebeu lançamento e ia sair na cara do gol, mas foi derrubado por Iran. Na cobrança da falta, Wellington Rato mandou na barreira.>

Aos poucos, o Sousa também começou a gostar do jogo. Com uma marcação bem encaixada, a equipe paraibana passou a chegar ao ataque. Em jogadas de escanteio, o goleiro Gabriel vacilou duas vezes e por pouco não levou o gol. >

A partida caminhava para o empate no primeiro tempo, só que aos 45 minutos a história mudou. Claudinho cruzou na área, Cáceres ajeitou de cabeça e a bola ainda bateu em Zé Marcos antes de sobrar para Janderson chutar forte e estufar as redes: Vitória 1x0. >

SEGUNDO TEMPO>

O Vitória voltou do intervalo elétrico. Sem dar brechas para o adversário, o Leão se lançou ao ataque e começou a empilhar chances de fazer o segundo. Claudinho cruzou rasteiro e a bola correu toda a área sem ninguém para finalizar. Minutos depois, o próprio lateral recebeu de Janderson, no entanto o chute foi travado. >

Para tentar aproveitar o bom momento na partida, Carpini colocou sangue novo na equipe vermelha e preta. Baralhas e Gustavo Mosquito entraram nos lugares de Ricardo Ryller e Wellington Rato, respectivamente. >

A alteração quase surtiu efeito. Na primeira participação, Mosquito cruzou da direita, a zaga do Sousa afastou e a bola sobrou para Baralhas. O volante experimentou de fora da área e a redonda passou perto do gol de Bruno Fuso.>

Apesar da vantagem, a reta final da partida ganhou clima de tensão quando Willian Oliveira puxou o jogador rival, recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso. Carpini então sacrificou Carlos Eduardo, que havia entrado no 2º tempo, e deu lugar para o volante Ronald. >

O Sousa passou a ter mais presença ofensiva e quase empatou em chute de fora da área. Mas o time paraibano não conseguiu aproveitar as chances e o Vitória aguardou o apito final para comemorar o triunfo em casa.>

FICHA TÉCNICA>

Vitória 1x0 Sousa - Copa do Nordeste (2ª rodada)>

Vitória: Gabriel, Claudinho, Neres, Zé Marcos e Cáceres; Ricardo Ryller (Baralhas), Willian Oliveira e Matheuzinho; Wellington Rato (Gustavo Mosquito), Janderson (Carlos Eduardo) (Ronald) e Bruno Xavier (Osvaldo). Técnico: Thiago Carpini. >

Sousa: Bruno Fuso, Iran (Diego Viana), Uesles, Marcelo Duarte e Jackson; Hebert (João Rafael), Patrick, Felipe Jacaré (Matheuzinho) e Dhonata (Elielton); Ian Augusto e Diego Ceará (Wellisson). Técnico: Paulo Foiani. >

Local: Barradão >

Gols: Janderson, aos 45 minutos do 1º tempo>

Cartão amarelo: Thiaguinho, Willian Oliveira, Zé Marcos, Baralhas, Cáceres (Vitória); Iran, Hebert, Elielton (Sousa)>

Cartão vermelho: Willian Oliveira (Vitória)>