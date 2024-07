TEMPORADA 2024

Janela aberta: veja quem chega e quem deixa o Bahia no período de contratações

A segunda janela de transferências do futebol brasileiro está oficialmente aberta. A partir desta quarta-feira (10), os clubes das Séries A e B do Brasileirão podem inscrever novos atletas e reforçar os seus elencos.

O período de contratações vai até o dia dois de setembro. Essa é a segunda janela de inscrições de jogadores. A primeira aconteceu entre 11 de janeiro e sete de março. Pouco antes do início do Brasileirão, a CBF abriu uma exceção, mas apenas atletas que disputaram os estaduais puderam ser contratados.

No Bahia, pelo menos um jogador já foi anunciado e reforçará o grupo a partir dos próximos jogos. O lateral esquerdo Iago Borduchi chegou livre ao clube baiano após ter finalizado o contrato com o Augsburg, da Alemanha. Iago disputará vaga com Luciano Juba Ryan.