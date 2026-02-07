Acesse sua conta
Jequié x Vitória: veja onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem

As equipes se enfrentam no próximo sábado (7), às 16h, no estádio Waldomiro Borges, em Jequié

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 7 de fevereiro de 2026 às 12:00

Vitória
Vitória Crédito: Victor Ferreira/ECV

Válida pelo Campeonato Baiano 2026, Jequié e Vitória se enfrentam no próximo sábado (7), às 16h, no estádio Waldomiro Borges, em Jequié (BA). As equipes entram em campo brigando pelas primeiras posições da tabela. O Jipão vive grande fase e tenta encaminhar a classificação, enquanto o Leão da Barra busca mais um triunfo para subir na classificação. Veja onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações. 

Onde assistir Jequié x Vitória ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo pela TVE (TV aberta) e pelo YouTube da TVE. O confronto também será exibido pela TV Vitória, canal oficial do clube rubro-negro no YouTube.

Jequié

Após iniciar o campeonato com duas derrotas e um empate, o Jequié reagiu e embalou três vitórias consecutivas, alcançando a segunda colocação, com 10 pontos. O objetivo do Jipão é manter o bom momento, conquistar a quarta vitória seguida e encaminhar a classificação para a próxima fase do estadual, repetindo o feito alcançado em 2024.

Vitória

O Vitória chega para o jogo após vencer o Barcelona de Ilhéus fora de casa e ocupa atualmente a terceira colocação, com 9 pontos. Utilizando mais uma vez a equipe alternativa comandada por Rodrigo Chagas, o Leão contará com reforços do elenco principal, como o zagueiro Riccieli, o volante Ronald e o atacante Osvaldo, que devem fortalecer o time na busca por mais três pontos

Prováveis escalações de Jequié x Vitória

Jequié: Fábio; Carlos Henrique, Caíque Baiano, Sérgio Baiano, William Mineiro e Gabriel Carioca; Claudinei, Zé Gatinha, Jô e Nael; Tiago Recife. Técnico: Rodrigo Fonseca.

Vitória: Yuri Sena; Gean, Edenilson, Riccieli, Diogo e Felipe Vieira; Dudu Miraíma e Ronald; Kike Saverio, Osvaldo e Lawan. Técnico: Rodrigo Chagas.

Ficha do Jogo

  • Jogo: Jequié x Vitória
  • Campeonato: Campeonato Baiano 2026
  • Rodada: a definir
  • Data: Sábado (7)
  • Horário: 16h (de Brasília)
  • Local: Estádio Waldomiro Borges, Jequié – BA
  • Onde assistir: TVE (TV aberta e YouTube) e TV Vitória (YouTube)

Arbitragem

  • Árbitro: Bruno Pereira Vasconcelos 
  • Assistente 1: Elicarlos Franco de Oliveira 
  • Assistente 2: Edevan de Oliveira Pereira

