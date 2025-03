LUTO NO FUTEBOL

Jogador de futebol morre aos 35 anos, vítima de doença rara

Zagueiro Cássio de Jesus estava internado com anemia aplástica e não resistiu

O zagueiro Cássio Francisco de Jesus morreu aos 35 anos, na última terça-feira (4), vítima de uma doença rara chamada anemia aplástica. O corpo do jogador foi velado na quarta-feira (5) à tarde, em São Carlos (SP), e levado para ser cremado em Piracicaba (SP). Ele deixa esposa e dois filhos.>

Cássio iniciou a carreira no Guarani, onde atuou entre 2009 e 2010, com 23 jogos. Também teve passagens pelo Concórdia-SC, Flamengo de Guarulhos-SP, Sêmen Padang, da Indonésia, e Kelantan (Malásia). Ele era zagueiro do PS Barito Putera, na Tailândia. O clube emitiu nota de pesar nas redes sociais.>