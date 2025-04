INUSITADO

Jogador do Palmeiras aprendeu falar português com músicas de Thiaguinho: 'Nunca fiz aula'

Meio-campista Richard Ríos representa a seleção da Colômbia e tem o espanhol como língua nativa

O meio-campista colombiano do Palmeiras Richard Ríos é fluente em português e revelou que não chegou a fazer aulas para aprender o novo idioma. O jogador foi influenciado pela música, principalmente pelo cantor Thiaguinho. A revelação ocorreu em entrevista aos canais da Libertadores.>

Jogador do Palmeiras

"Escutava muito Thiaguinho. Isto me ajudou bastante, escutava bastante, eu cantava e não sabia o que estava cantando e cantava tudo embolado. Depois eu continuava escutando e depois já sabia o que estava falando. O Thiaguinho foi um cantor que me ajudou bastante com o português", reforçou.>