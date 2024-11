LUTO NO FUTEBOL

Jogador equatoriano morre após 35 dias de coma por acidente

Marco Angulo, de 22 anos, jogava pela LDU

O jogador equatoriano Marco Angulo, em coma desde o dia 7 de outubro por causa de um grave acidente de trânsito, faleceu nesta segunda-feira (11). Angulo, aos 22 anos, era uma promessa do esporte, tendo jogado três vezes pela seleção equatoriana e defendido os clubes Independiente del Valle, Cincinatti e LDU.

Marco sofreu o acidente em uma rodovia no sudeste de Quito, no Equador, quando seu carro bateu em uma estrutura de metal. O choque causou a morte de outras duas pessoas, e deixou o jogador em coma até ontem. Outros dois envolvidos sobreviveram.

Foram 35 dias de internação, com lesões na cabeça e no pulmão. “Com profunda dor e tristeza, lamentamos anunciar o falecimento do nosso querido jogador Marco Angulo. Fazemos extensivas nossas condolências aos familiares e entes queridos. Sua partida será uma perda irreparável em nossos corações”, afirmou a LDU em nota divulgando o falecimento.