É CAMPEÃO!

Jogadores do Bahia são decisivos, e Brasil conquista título do Sul-Americano Sub-17

Jampa defendeu pênalti, enquanto Dell e Ruan Pablo converteram seus chutes com segurança diante da Colômbia

O Brasil é bicampeão do Sul-Americano Sub-17! A equipe faturou o título na noite do último sábado (12), ao vencer a Colômbia nos pênaltis por 4x1, após empate em 1x1 no tempo regulamentar, no Estádio Olímpico Jaime Morón León. A conquista, a 14ª conquista da Amarelinha na competição, teve protagonismo de três atletas da base do Bahia.>