APROVADO?

Jorge Jesus supera Ancelotti e Ceni é o favorito para assumir a Seleção em votação do CORREIO

Técnico português recebeu 27% dos votos em enquete; favorito da CBF passou longe do pódio

Se depender dos leitores do CORREIO, o novo técnico da Seleção Brasileira deve ser o português Jorge Jesus. O atual treinador do Al-Hilal, da Arábia Saudita, obteve 27,1% dos votos na enquete, aberta ao público na última quarta-feira (26). Abel Ferreira, do Palmeiras, ficou na segunda colocação, com 19,49%, enquanto Rogério Ceni, do Bahia, fechou o pódio, com 12,73%.>