BRASILEIRÃO

Fluminense x Cruzeiro: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Válida pela 14ª rodada do Brasileirão, a partida será disputada no Maracanã, no Rio de Janeiro, às 19h30

Pedro Carreiro

Publicado em 17 de julho de 2025 às 15:30

Torcida do Fluminense Crédito: Marina Garcia/Fluminense FC

Fluminense e Cruzeiro se enfrentam nesta quinta-feira (17 de julho), às 19h30 (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2025. Veja onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações. >

Onde assistir Fluminense x Cruzeiro ao vivo

A partida entre Fluminense e Cruzeiro terá transmissão ao vivo por CazéTV (via Prime Video) e Premiere >

Fluminense

O Fluminense entra em campo pela primeira vez após a histórica campanha no Mundial de Clubes, onde foi eliminado nas semifinais pelo Chelsea. No Brasileirão, ocupa a 7ª colocação com 20 pontos, mas tem dois jogos a menos em relação à maioria dos concorrentes. O técnico Renato Gaúcho não poderá contar com Otávio, ainda em recuperação de lesão no tendão de Aquiles, mas o restante do elenco está disponível. >

Cruzeiro

O Cruzeiro vive ótimo momento e chega embalado após golear o Grêmio por 4 a 1 no retorno do campeonato. A Raposa é a vice-líder do Brasileirão, com 27 pontos, atrás apenas do Flamengo. Para o duelo, o técnico Leonardo Jardim não terá o lateral Kaiki, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. >

Prováveis escalações de Fluminense x Cruzeiro

Fluminense: Fábio; Thiago Silva, Ignácio (Freytes) e Freytes; Samuel Xavier, Facundo Bernal (Hércules), Martinelli, Nonato e Renê; Jhon Arias (Soteldo) e Germán Cano. Técnico: Renato Gaúcho.>

Cruzeiro: Cássio; Fagner, Fabrício Bruno, Lucas Villalba e William (Kauã Prates); Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira; Wanderson e Kaio Jorge. Técnico: Leonardo Jardim.

>

Ficha do Jogo

Jogo: Fluminense x Cruzeiro >

Campeonato: Brasileirão Série A 2025>

Rodada: 14ª>

Data: Quinta-feira, 17 de julho de 2025>

Horário: 19h30 (de Brasília)>

Local: Maracanã, Rio de Janeiro - RJ>