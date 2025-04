POLÊMICA

Jornalista da ESPN se pronuncia após afastamento: 'Sinceramente, não voltaria'

Gian Oddi informou que continua na emissora, sob a condição de abordar diversos assuntos sem censuras

O jornalista Gian Oddi usou as redes sociais para se pronunciar sobre o afastamento dele e de mais cinco jornalistas da ESPN . Os seus foram punidos após abordar detalhes da reportagem feita pela revista Piauí que denunciou escândalos dentro da CBF, no programa “Linha de Passe”.>

Segundo Oddi, a direção da ESPN afastou os profissionais envolvidos no programa por não informar a pauta do programa com antecedência, para que passasse em uma análise interna, de forma que a emissora pudesse se preparar para possíveis retaliações.>

“A argumentação que a gente recebeu é que um programa do gênero, até para que a direção da ESPN possa estar preparada para as consequências e possa saber argumentar, certos processos deviam ser seguidos e esses processos não foram seguidos, a gente acatou e ficou dois dias fora”, detalhou o jornalista.>

“Se eu volto ao Linha de Passe é porque eu tenho a consciência de que eu vou poder continuar falando as coisas, da maneira que a gente sempre falou, com a liberdade que eu sempre tive desde que eu entrei na ESPN há mais de 15 anos, isso pra mim é uma premissa fundamental do nosso trabalho. Se não for para ser assim, eu sinceramente não voltaria, nem a ESPN e talvez nem faria jornalismo esportivo”, declarou Gian Oddi. >