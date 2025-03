CASO DE APOSTAS

Julgamento que pode banir Lucas Paquetá do futebol começa nesta segunda-feira

Sessões durarão três semanas; meio-campista nega as acusações

Giuliana Mancini

Publicado em 17 de março de 2025 às 10:58

Paquetá em ação pelo West Ham Crédito: West Ham/Divulgação

Os próximos dias serão decisivos para Lucas Paquetá. Denunciado em maio de 2024 por má conduta com relação a apostas, o meio-campista do West Ham e da Seleção Brasileira será julgado a partir desta segunda-feira (17). A previsão de duração é de aproximadamente três semanas. >

Segundo veículos da imprensa britânica, como a TV Sky Sports e o jornal The Guardian, a Federação Inglesa de Futebol (FA) pede o banimento do jogador brasileiro. Ele é acusado de ter forçado o recebimento de cartões amarelos para que apostadores lucrassem. Logo após a denúncia, feita em maio do ano passado, Paquetá se manifestou em suas redes sociais e negou integralmente as acusações.>

"Estou extremamente surpreso e chateado com o fato de a FA ter decidido me acusar. Cooperei com todas as etapas da investigação e forneci todas as informações que pude durante estes nove meses. Nego as acusações na íntegra e lutarei com toda as minhas forças para limpar meu nome. Devido ao processo em andamento, não fornecerei mais comentários", disse.>

Em comunicado oficial divulgado pela FA em maio de 2024, o atleta teria violado as regras de conduta relacionada a apostas esportivas nos jogos contra Leicester City, em 12 de novembro de 2022; Aston Villa, em 12 de março de 2023; Leeds United, em 21 de maio de 2023, todos na temporada passada; e Bournemouth, em 12 de agosto de 2023, no primeiro jogo da temporada 2023/24. Ele levou cartão amarelo nos quatro confrontos em questão.>

As acusações da FA afirmam que Paquetá tentou "influenciar o progresso, a conduta ou qualquer outro aspecto ou ocorrência dessas partidas ao tentar intencionalmente receber um cartão do árbitro com o propósito impróprio de afetar o mercado de apostas para que uma ou mais pessoas lucrassem com as apostas".>