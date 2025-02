CAMPEONATO GAÚCHO

Juventude x Grêmio: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (5), no estádio Alfredo Jaconi

Juventude x Grêmio se enfrentam nesta quarta-feira (5), às 22h, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), pela 5ª rodada do estadual. O Tricolor segue invicto e vem de vitória contra o São Luiz por 5 a 0. O Verdão venceu o Caxias por 2 a 0, na rodada anterior, e deseja seguir acumulando pontos na competição. Confira informações da partida:>