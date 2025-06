MUNDIAL DE CLUBES

Juventus x Manchester City: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Válida pela 3ª rodada do Grupo G do Mundial de Clubes, a partida será disputada no Camping World Stadium, em Orlando (EUA), às 16h

Pedro Carreiro

Publicado em 26 de junho de 2025 às 12:00

Juventus x Manchester City Crédito: Divulgação/Fifa

Juventus e Manchester City se enfrentam nesta quinta-feira (26), às 16h (de Brasília), no Camping World Stadium, em Orlando (EUA), pela 3ª rodada do Grupo G do Mundial de Clubes da Fifa 2025. Com ambas as equipes já classificadas às oitavas de final, o duelo vale a liderança da chave e pode definir o futuro confronto no mata-mata. Veja onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações. >

Onde assistir Juventus x Manchester City ao vivo

A partida entre Juventus e Manchester City terá transmissão ao vivo pela Globo, SporTV, CazéTV (YouTube e Disney+) e DAZN. >

Juventus

A Juventus chega embalada após duas vitórias convincentes: goleou o Al Ain por 5 a 0 na estreia e venceu o Wydad Casablanca por 4 a 1 na segunda rodada. Destaques individuais como Francisco Conceição e Kenan Yıldız vêm sendo fundamentais na campanha. No entanto, Conceição é dúvida para o jogo decisivo, podendo ceder lugar a Locatelli no meio-campo. No ataque, Dušan Vlahović corre por fora, enquanto Kolo Muani e Yıldız devem ser mantidos como titulares. >

Manchester City

O Manchester City ainda não sofreu gols na competição e mostrou força ofensiva e equilíbrio tático. Venceu o Wydad Casablanca por 2 a 0 na estreia e depois aplicou um 6 a 0 sobre o Al Ain, consolidando-se como um dos favoritos ao título. O técnico Pep Guardiola deve manter a base do time titular, mas pode promover alterações no meio-campo, com Foden podendo aparecer na vaga de Matheus Nunes. >

Prováveis escalações de Juventus x Manchester City

Juventus: Di Gregorio; Kalulu, N. Savona, Kelly, Alberto Baio; McKennie, Thuram, Cambiasso; Francisco Conceição (Locatelli); Kolo Muani e Yıldız (Vlahovic). Técnico: Igor Tudor>

Manchester City: Ederson; Akanji, Khusanov, Gvardiol, Aït-Nouri; Nico González, Matheus Nunes (Foden), Gündogan; Bernardo Silva, Haaland e Doku (Claudio Echeverri). Técnico: Pep Guardiola

>

Ficha do Jogo

Jogo: Juventus x Manchester City >

Campeonato: Mundial de Clubes 2025 – Grupo G>

Rodada: 3ª rodada>

Data: Quinta-feira, 26 de junho de 2025>

Horário: 16h (de Brasília)>

Local: Camping World Stadium, Orlando – EUA>