REFORÇO

Léo Pereira é apresentado no Vitória: 'Velocidade, raça e vontade'

O atacante considerou o Brasileirão como principal desafio da temporada e ressaltou diversas vezes o peso da camisa rubro-negra

Marina Branco

Publicado em 3 de abril de 2025 às 16:44

Apresentação de Léo Pereira no Vitória Crédito: Victor Ferreira I EC Vitória

"Um jogador versátil, não sou um jogador que joga pelas beiradas, joga com velocidade, raça e vontade". Essa é a definição que Léo Pereira, novo reforço do Vitória, deu à torcida rubro-negra sobre si mesmo na apresentação ao clube. Realizada na tarde desta quinta-feira (3), a coletiva de imprensa que apresentou oficialmente o jogador que inclusive já estreou pelo clube comentou sobre os principais objetivos de Léo no Leão da Barra.>

Léo chegou ao Vitória como um empréstimo do CRB, e ficará no time até o final da temporada. Nascido em Bauru, São Paulo, ele já jogou nas categorias de base do Corinthians e no profissional do Ituano, Grêmio, Atlético-GO e Marítimo (Portugal), além dos dois times envolvidos na negociação do empréstimo. >

O destaque de Léo é sua velocidade, prometendo muito nas disputas de bola um a um em campo, e já era conhecido pela torcida do Vitória desde que se destacou contra o rubro-negro na Copa do Nordeste. Agora, chega ao clube para ajudar, principalmente, na campanha do Brasileirão, entrando na rotatividade com nomes como Rato, Mosquito, Janderson e outros.>

"Todos os jogos, todas as competições são importantes, então a gente procura sempre estar ligado em todas. Para mim, o mais importante é o carro-chefe, o Brasileiro", comentou ele. "A gente tem que se manter, a gente tem que procurar sempre estar lá no topo. Mas também todas as outras Copas do Nordeste, as Sul-Americanas, são importantes e eu estou aqui para trabalhar e mostrar o meu talento para poder também me adaptar melhor no clube e poder ajudar a equipe", complementou.>

No Vitória, Léo afirmou estar muito feliz, e ressaltou as características que possui para ajudar o time. "Estou feliz com a minha chegada aqui ao clube. Um clube maravilhoso, um time grande. Então para mim é maravilhoso estar aqui. É um momento de felicidade", se declarou.>

"Eu sou um jogador versátil, não sou um jogador que joga pelas beiradas. Então o que eu posso ajudar a equipe é na minha velocidade, na minha raça, na minha vontade, e o que não vai faltar é isso. Pode ter certeza que as minhas maiores características são essas. De velocidade, um contra um e poder ajudar a equipe", garantiu.>

Sobre o clube, Léo continuou se alongando em elogios, ressaltando a todo momento a grandeza do rubro-negro: " um desafio muito grande, e eu estou aqui para cumprir. O Vitória, com essa camisa gigante que é, é um momento único na minha vida. Um momento em que eu tenho que brilhar, em que eu tenho que mostrar o porquê eu estou aqui", afirmou. >

"Eu tenho certeza que não foi em vão que eles me contrataram, me escolheram. Então, se eu estou aqui, eu tenho que mostrar o porquê eu vim. Mostrar para toda a torcida um pouco de mim, um pouco do Léo Pereira", prometeu. Quanto aos desafios comentados por Léo, o maior deles é a rotina diária de treinos, visando se manter sempre à disponibilidade de Thiago Carpini.>

"No meu dia-a-dia, eu sempre tenho que procurar melhorar, me adaptar o mais rápido possível para que sempre que o professor (Carpini) estiver precisando de mim, eu estar 100%. Os desafios são esses. Trabalhar durante a semana, para quando tivermos jogos, estar sempre à disposição do professor", analisou.>

Léo também enxerga o desafio que o Vitória vem enfrentando pela escassez de vitórias em uma sequência complicada como uma possibilidade de se apresentar e ajudar o time a ascender novamente. "É uma oportunidade única, estar aqui no clube e mostrar um pouco de mim. Com as minhas características, eu posso ajudar bastante na parte ofensiva, no ataque à linha, no um contra um, ajudar a equipe com as finalizações", garantiu.>