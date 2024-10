FÓRMULA 1

Lewis Hamilton se declara ao Brasil em português: ‘Voltando pra casa’

O piloto tem título de cidadão honorário do país

O piloto britânico Lewis Hamilton , de 39 anos de idade, está a caminho de terras brasileiras e empolgadíssimo com sua volta. Em seu Instagram, na madrugada desta segunda-feira (28), o heptacampeão de Fórmula 1, ele postou uma mensagem em português falando de mais uma vinda ao Brasil.

“Obrigado, México, você é lindo. Agora vou para casa”, dizia o primeiro post dele, em espanhol, e com emojis de bandeirinhas do Brasil. “Brasil!!! Estou voltando para casa e mal posso esperar para ver você”, escreveu ele, em português.

Vale lembrar que a paixão de Hamilton pelo país não é de hoje. Em 2022, inclusive, ele recebeu da Câmara dos Deputados o título de cidadão honorário durante passagem pelo Brasil antes da disputa do Grande Prêmio de Interlagos daquele ano.

“É uma grande honra receber esse título, hoje. Agora, posso finalmente dizer que sou um de vocês. Eu amo o Brasil, eu sempre amei o Brasil”, disse o piloto na ocasião. Além da proximidade com o Brasil, a homenagem de Hamilton ao saudoso Ayrton Senna (1960-1994), no GP de São Paulo, em 2021, foram cruciais na aprovação do título de cidadão honorário.