LIGA DOS CAMPEÕES

Lille x Dortmund: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo da Champions

Equipes vão se enfrentar nesta quarta-feira (12), no estádio Pierre-Mauroy

É dia de decisão na Champions League. Nesta quarta-feira (12), o Lille recebe o Borussia Dortmund em busca de uma vaga nas quartas de final da competição. A bola vai rolar às 14h45 (de Brasília), no estádio Pierre Mauroy, na França. No primeiro duelo, na Alemanha, as duas equipes empataram em 1x1 e, desta forma, está tudo em aberto para a partida de volta das oitavas. >