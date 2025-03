TRAGÉDIA

Surfista é atacado por tubarão e agoniza diante da namorada antes de desaparecer: 'Muito sangue'

Drone filmou os últimos minutos de Steven Payne no mar

Um surfista desapareceu no mar após ser atacado por um tubarão diante da sua namorada e do cachorro de estimação do casal, na última segunda-feira (10). O caso aconteceu em uma região remota da Austrália, e o homem, identificado como Steven Payne, de 37 anos, está desaparecido desde então.>

Equipes de resgate foram chamadas e chegaram à praia por volta do meio-dia, mas encontraram apenas a prancha do surfista, com marcas de mordida. O momento do ataque foi capturado por um drone, e as imagens deixaram "muito óbvio o que aconteceu", segundo o sargento. O ataque ocorreu poucas semanas após o início da viagem de seis meses de Steven com a namorada pela Austrália.>