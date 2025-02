BA-VI 500

Lucas Arcanjo, arbitragem e mosaico: os memes da torcida no Ba-Vi 500

As torcidas do clássico baiano encheram as redes sociais de piadas e comentários sobre a partida que terminou zerada

Marina Branco

Publicado em 1 de fevereiro de 2025 às 20:40

Memes do Ba-Vi 500 Crédito: Reprodução I X

Todo Ba-Vi sai das quatro linhas do campo e envolve milhares de pessoas das duas torcidas, animadas e emocionadas a cada lance rubro-negro ou tricolor. Com o jogo de número 500 da histórica rivalidade baiana, não poderia ser diferente, e as redes sociais não demoraram a encher de memes, comentários e piadas sobre o jogo deste sábado (1). >

No jogo, o grande destaque foi a atuação de Lucas Arcanjo, goleiro do Vitória, que segurou o placar no zero a zero e impediu que o ataque do Bahia se consagrasse através da defesa rubro-negra. A torcida, mesmo longe da Fonte Nova, agradeceu com muito gosto a atuação do defensor, criando memes elogiando sua atuação em campo.>

EU SEMPRE SOUBE QUE ERA VC pic.twitter.com/elgUmBbOqA — vivi 🦁 (@viviecv_) February 1, 2025

Os torcedores também não deixariam barato, é claro, as inúmeras brigas que dividiram o jogo em vários momentos de bola parada. Com jogadores nervosos e se empurrando a todo tempo, os prints de paralisação a cada minuto encheram as redes. >

tá bem tranquilo o BaVi 🙏 pic.twitter.com/3siQEsbYxa — Zona de Clubismo (@zonadeclubismo) February 1, 2025

Com a torcida tricolor nas arquibancadas da Fonte Nova, os rubro-negros se dedicaram aos memes, compartilhando vídeos de Fábio Mota, presidente do Vitória, pedindo calma aos torcedores do Bahia dentro da Arena. Por outro lado, alguns torcedores do Leão decidiram se aventurar na Fonte Nova, infrigindo a regra de torcida única, e levaram latas de sardinha para fazer piada da torcida adversária. >

FÁBIO MOTA PEDINDO CALMA AOS TORCEDORES DO RIVAL 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/BxZBDzcLto — Arena Rubro-Negra (@ArenaRubroECV) February 1, 2025

gente ja to dento pic.twitter.com/VGzPlwUKnU — Mundinho Camutanga (@MundinhoCamu) February 1, 2025

Tiveram até mesmo os memes que comentam ambas as equipes, usando o clássico modelo que compara pressão, tática, posse de bola e ataque com o "poder da amizade".>

Deus, Carpini, poder da amizade e Osvaldo. pic.twitter.com/4NWXi2Ndzw — Vinicius Carpini ⚡ (@viniciusconde) February 1, 2025

Em meio às muitas insatisfações com as decisões da arbitragem, que deixou de marcar faltas e fez vista grossa para as famosas "ceras", vieram também os memes com o juiz, usando o selo de "craque do jogo". >

Tiveram também, é claro, os memes de cada lado da rivalidade. Para os rubro-negros, as críticas ao mosaico montado pela torcida do Bahia, que cortado por uma foto formou "193", número dos bombeiros. Nas brincadeiras, o código foi associado ao Samu, piada clássica entre as duas torcidas. Do lado tricolor, imagens de brigas entre jogadores foram comparadas a memes com um boneco estressado e de mente vazia, e outro com um cérebro e em paz.>