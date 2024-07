REFORÇO À DISPOSIÇÃO

Luciano Rodríguez tem nome publicado no BID e pode estrear pelo Bahia contra o Inter

Atacante uruguaio está disponível para o jogo deste sábado (27), na Fonte Nova

Da Redação

Publicado em 26 de julho de 2024 às 18:49

Luciano Rodríguez foi regularizado e já pode estrear pelo Esquadrão Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

Novo reforço do Bahia, o atacante Luciano Rodríguez poderá estrear com a camisa tricolor neste sábado (27), contra o Internacional, às 20h, na Fonte Nova. O uruguaio teve o nome publicado no Boletim Informativo da CBF (BID) e está à disposição do técnico Rogério Ceni.

Luciano Rodríguez participou do treino do Bahia nesta sexta-feira (26), o único do Esquadrão antes do duelo com o Colorado. O atacante esteve no Liverpool do Uruguai e assinou contrato de cinco anos com o clube baiano, se tornando a segunda contratação do clube na janela de transferências.

No acordo, o Bahia pagou cerca de 12 milhões de dólares (R$ 65 milhões) por 70% dos direitos econômicos do jogador que é considerado uma das grandes joias do país vizinho. O tricolor superou a concorrência do River Plate, da Argentina, e do Feyenoord, da Holanda, para ter o atleta.