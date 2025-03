REPRESENTATIVIDADE

André Mascote comemora crescimento da Bahia no UFC: 'Vibro por todos que entraram'

Lutador volta ao octógono neste sábado (15), quando enfrentará o espanhol Daniel Barez

Marina Branco

Publicado em 15 de março de 2025 às 10:00

André Mascote, lutador do UFC, com o chapéu de cangaceiro Crédito: Divulgação I UFC

Ser atleta nunca foi e nem é fácil. Desde a falta de apoio financeiro até o desgaste físico e emocional exigido, ganhar a vida no esporte exige, além de esforço, um tanto de sorte. Para aqueles que vêm de lugares desprivilegiados, o caminho é ainda mais árduo, mas jamais impossível. >

É o que conta André Mascote, lutador de MMA que saiu do interior da Bahia, em Feira de Santana, e chegou ao Ultimate Fighting Championship, o UFC, maior campeonato de luta do mundo. Lá, ele carrega suas raízes consigo, aparecendo no octógono com chapéu de cangaceiro na cabeça.>

“Sair da Bahia e alcançar o palco mundial do esporte traz muita gratidão. Nós que somos do Nordeste sofremos muito preconceito, sofremos com a baixa escolaridade, poucas oportunidades… poder sair lá da Bahia e chegar em São Paulo, conquistar meu nome no Brasil pelo kickboxing e hoje estar na capital da luta é muito gratificante”, conta. >

Neste sábado (15), o atleta enfrentará o espanhol Daniel Barez em Las Vegas, cidade conhecida como capital da luta onde disputou sua Contender Series, reality show do presidente do UFC, Dana White, e também sua estreia no torneio.>

André Mascote, lutador do UFC Crédito: Divulgação I UFC

“É um sinal que quando você tem um propósito, você vai realizar tudo. Eu fico feliz não só por mim, vibro por todos os lutadores baianos que entram no UFC. Houveram momentos em que só tinha um baiano aqui, quando tiveram dois foi uma grande conquista. Hoje, acho que já beira dez”, comenta. Junto a ele, o baiano Jailton Malhadinho tem sido destaque no campeonato, reforçando a presença baiana e nordestina no palco do MMA.>

À medida que foi crescendo, Mascote se tornou referência não só no esporte, como também nos lugares pelos quais passou. Nascido na Bahia, ele treinou em São Paulo desde os dez anos, onde criou relações com fãs e torcedores. >

“Eu tenho muito reconhecimento, principalmente na cidade em que eu fui criado, em Guarulhos. Dificilmente eu entro em um mercado ou padaria sem ser reconhecido ou como mascote de Guarulhos, ou como lutador do UFC, ou pela galera do kickboxing, onde eu conquistei um nome sólido, ou pela mordida. As quatro coisas conspiram ao meu favor”, conta.>

Para ele, o grande segredo no sucesso está no trabalho árduo, e na fé do curso das coisas: “Sem treino e sem dedicação, você não chega a lugar algum. Todo sonho é possível. Desde que você se dedique naquilo que você crê, de coração e alma, apesar dos dias difíceis”. >