UFC

'Meu estilo sempre foi agressivo', afirma o baiano André Mascote, especialista em nocautes

Lutador volta ao octógono neste sábado (15), quando enfrentará o espanhol Daniel Barez

Marina Branco

Publicado em 14 de março de 2025 às 21:30

André Mascote, lutador do UFC Crédito: Divulgação I UFC

Quem sabe resolver uma luta rápido sabe fazer desde cedo. É o caso de André Mascote, baiano que fez sua estreia no UFC com menos de um ano de treino. Especialista em nocautes, o atleta teve seis lutas antes do contrato no Ultimate Fighting Championship, das quais cinco venceu nocauteando, e quatro ainda no primeiro round. >

Desde então, a expectativa de quem acompanha o UFC é sempre essa: ver lutas sendo resolvidas no nocaute por Mascote. No entanto, ele conta que nem sempre essa é a melhor solução. “Meu estilo sempre foi esse, agressivo, buscar o tempo inteiro nocautear. É claro que os fãs do UFC, todo mundo vai sempre ter a expectativa do nocaute, porque esse é meu jogo”, afirma. >

“O nocaute vai vir no momento certo. Eu tenho que mostrar para o UFC, tenho que mostrar para os fãs que eu sou um nocauteador, mas tenho que vencer lutas no UFC para chegar no degrau mais alto”, comenta Mascote. >

Sem nocautear em suas três primeiras lutas pelo UFC, ele explica que cada confronto pede uma reação diferente do atleta: “Se em uma luta eu tiver que amarrar para vencer, eu vou amarrar e vou vencer. Mas se for uma em que eu vou conseguir entregar aquele show e nocautear, eu vou fazer isso”. >

A quarta e próxima luta do baiano no UFC acontece no próximo sábado (15), contra o espanhol Daniel Barez. Nela, a expectativa do nocaute o acompanhará, e a esperança de fazer acontecer segue com Mascote.>

“Eu vou de acordo com o que a música toca. Se o meu adversário deste final de semana quiser dançar a música e for favorável para nocautear, eu vou nocautear”, garante.>