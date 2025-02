COPA DO BRASIL

Maranhão x Vitória: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Rubro-negro entra em campo nesta terça-feira (25), no estádio Castelão, em São Luís

Após garantir a primeira colocação no Campeonato Baiano, o Vitória vai encarar mais um desafio, desta vez pela Copa do Brasil. Nesta terça-feira (25), o Leão encara o Maranhão, no estádio Castelão, de São Luís, pela estreia do Rubro-negro na competição nacional. O técnico Thiago Carpini deve fazer modificações na escalação titular para enfrentar o adversário. Confira informações sobre a partida.>