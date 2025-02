BA-VI 500

Matheuzinho comenta ataques ao filho: 'A gente que é pai tem que proteger'

O jogador do Vitória comentou sobre as críticas feitas por internautas à aparência do filho de dois anos



Alan Pinheiro

Marina Branco

Publicado em 1 de fevereiro de 2025 às 19:44

Matheuzinho Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Em uma semana delicada, o rubro-negro Matheuzinho comentou sobre as polêmicas envolvendo críticas a seu filho, o pequeno João Pedro, na coletiva de imprensa após o Ba-Vi 500. Após muitos comentários maldosos nas redes sociais sobre a aparência do menino, o jogador voltou a campo pela primeira vez depois de quase dois meses sem jogar no último jogo antes do clássico. >

Somando 30 minutos na última partida do Vitória com 45 do Ba-Vi 500, Matheuzinho começou a voltar aos campos, carregando os comentários que rodaram a internet. "É uma semana difícil, mas isso são coisas da vida, infelizmente aconteceu. A gente tem que seguir em frente, a gente que é pai tem que ser assim, é proteger o filho. Mas acho que isso já passou", comentou. >

Sobre a volta, ele afirmou que não é o mesmo Matheuzinho do Brasileirão, mas está se preparando cada vez mais: "Agora eu quero seguir, o próximo jogo vai ser muito importante. Eu sigo me preparando, eu sei que não estou 100% ainda, eu sei que preciso treinar mais, mas durante os jogos, durante as partidas, durante os treinamentos eu vou seguir me preparando bastante".>

O que aconteceu

Antes da partida contra o Jacobina, na última quarta-feira (29), o filho de Matheuzinho de apenas dois anos foi alvo de ataques nas redes-sociais, tanto de torcedores do Vitória quanto do Bahia. O jogador e o time rubro-negro se manifestaram nas redes sociais repudiando o episódio. >

Horas após o início dos ataques, o Vitória se manifestou através das redes sociais para informar que a família já estava ciente das postagens e medidas seriam tomadas. "O futebol e a resenha são parte da nossa cultura, mas é fundamental que sempre mantenhamos o respeito, especialmente quando se trata de crianças. Agradecemos a todos que entraram em contato e se preocuparam", escreveu o Leão.>

Minutos depois, o próprio Matheuzinho se pronunciou e mostrou revolta com os comentários realizados contra sua família. "Estou ciente do que está acontecendo. Muitos torcedores, até do Vitória (maioria do Bahia) vem falando coisas horríveis sobre meu filho, sobre minha esposa! Muitos se escondem atrás de fakes e outros não tem nem vergonha. Quando se trata de uma criança o negócio esquenta, medidas vão ser tomadas", disse o atleta.>

Os representantes da família publicaram ainda uma nota oficial no perfil criado para o pequeno João Pedro informando que as ofensas e montagens feitas para ofender a criança estão sendo coletadas, a fim de todas as medidas judiciais cabíveis sejam tomadas e os infratores sejam responsabilizados.>

Os pais da criança pedem para que as imagens depreciativas não sejam compartilhadas. A nota ainda esclarece que a conduta repudiada configura violação da Lei 8.069/90 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).>