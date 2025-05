TRAGÉDIA

Medalhista olímpico morre aos 30 anos após ser atropelado por trem

Carro de Josaia Raisuqe foi atingido por um trem na manhã desta quinta-feira (8)

Alan Pinheiro

Publicado em 8 de maio de 2025 às 15:50

Josaia Raisuqe morreu aos 30 anos após ter o carro atingido por um trem Crédito: Reprodução/X

Medalhista de prata olímpico de Paris 2024 e estrela do rúgbi de Fiji, Josaia Raisuqe morreu aos 30 anos após ter o carro atingido por um trem na manhã desta quinta-feira (8). O incidente ocorreu quando ele estava a caminho de um treino em Castres (França). O fijiano, que fez carreira no país europeu, defendia o Castres Olympique.>

Ao saber da morte do companheiro de equipe, os jogadores do Castres foram dispensados ​​do treino, e a próxima partida da equipe, prevista para o sábado, contra o Clermont Auvergne, deve ser adiada. As informações foram divulgadas pelo EXTRA.>

Le Castres Olympique est en deuil.

C’est avec le cœur lourd que nous avons appris le décès ce matin dans un accident de la route de notre joueur Josaia Raisuqe.

Nous adressons nos sincères condoléances et pensées à sa famille ainsi qu’à ses proches. — Castres Olympique (@CastresRugby) May 8, 2025

"É com pesar que soubemos da morte, esta manhã, do nosso jogador Josaia Raisuqe, em um acidente de trânsito", postou o clube em redes sociais. "Toda a família do Castres está devastada com esta terrível notícia. Josh era atleta do clube desde 2021. Ele era um companheiro de equipe maravilhoso, muito amado por todos, incluindo os torcedores do Castres, que o acolheram. Estendemos nossas sinceras condolências e pensamentos à sua família e entes queridos", acrescentou.>