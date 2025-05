FUMAÇA AMARELA

'Habemus Técnico': clube brasileiro inova em anúncio de novo treinador

Eduardo Baptista foi anunciado como novo treinador do Criciúma em clima de escolha do novo papa

Habemus Técnico! Em clima de conclave, foi assim que o Criciúma, clube que está na Série B do Campeonato Brasileiro, anunciou Eduardo Baptista como seu novo treinador para o restante da temporada. O anúncio da contratação com a fumaça amarela ocorreu nesta quarta-feira (7), um dia antes da fumaça branca informar a escolha do novo papa.>