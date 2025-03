LANCE INUSITADO

Meia do Jacuipense diz que foi atacado após "peteleco" e revela apoio de Nestor: 'Fiquei em choque'

Matheus Firmino foi expulso durante o confronto entre Bahia e Jacuipense, no Baianão

Gabriel Rodrigues

Publicado em 13 de março de 2025 às 16:54

Matheus Firmino deu um "peteleco" em Rodrigo Nestor e foi expulso Crédito: Reprodução

Personagem principal do duelo entre Bahia e Jacuipense, pela semifinal do Campeonato Baiano, o meia Matheus Firmino falou pela primeira vez sobre a expulsão após dar um "peteleco" em Rodrigo Nestor, do Bahia. >

Em entrevista ao site Globo Esporte, o jogador contou que recebeu mensagens ofensivas nas redes sociais, mas também palavras de apoio dos companheiros de Jacuipense e do próprio meia Rodrigo Nestor. >

"Com certeza [me arrependo]. Eu queria muito chegar na final do Campeonato, e quando fui expulso vi que foi um sonho perdido. O segundo tempo com um a menos contra o Bahia eu já sabia que seria muito difícil. Fiquei em choque, muito triste pela eliminação", disse ele. >

Firmino revela que após o jogo mandou mensagem para Rodrigo Nestor e conversou com o jogador do Bahia, que passou palavras de incentivo. >

"Eu que pedi para seguir ele. Mandei mensagem para ele explicando algumas situações que poderiam ser ruins para a minha imagem ele ter caído daquela forma. Ele mandou uma mensagem muito bacana dizendo que achou que era agressão, que não era para se importar com as redes sociais, que podem deixar o brilho do jogador lá embaixo. E mandou um vídeo dele sendo expulso contra o Fortaleza. Me mandou, e falou para dar olhada que aconteceu dele sofrer ameaças, que serviria de aprendizado para o resto da minha carreira", contou.>

"Após o jogo eu fiquei esperando ouvir muita coisa, mas graças a Deus só pessoas boas do Jacuipense chegaram em mim. O treinador, alguns jogadores, tentaram me levantar no momento difícil que eu tive. Também recebi milhares de mensagens horríveis, mas a gente filtra as melhores", completou. >

SURPRESA >

Firmino revelou surpresa quando o árbitro foi ao monitor do VAR para revisar o lance e interpretou o peteleco como uma agressão. Para ele, apesar de ter sido um ato errado, foi apenas uma provocação de jogo. >

"Acho que foi a primeira vez no mundo que aconteceu expulsão por peteleco. O VAR chamou, poderia ter dado amarelo para mim e para o Nestor por simulação. Acho que, para ser expulso, teria que dar um soco nele. Eu fiquei indignado naquele momento por ser expulso por peteleco, uma coisa tão simples, tão inocente que acabei fazendo", explicou, antes de completar: >

" Foi uma questão inusitada, eu levei mais na brincadeira, uma provocação ali dentro do campo. Acredito que se a gente faz o 2 a 1 ali o jogo seria outro. Todo mundo vê o placar elástico, mas não vê as condições. Se a gente faz o 2 a 1 e eu não sou expulso, poderia ser outro jogo, poderíamos estar na final. Ocorreu uma infantilidade, e fui expulso no momento errado". >