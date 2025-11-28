Acesse sua conta
Mesmo suspenso, Popó é confirmado em nova luta; entenda

Boxeador baiano vai participar do Desafio Jota Racing, em dezembro

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 28 de novembro de 2025 às 20:37

Popó é tetracampeão mundial de boxe
Popó está confirmado em nova luta Crédito: Divulgação

Após anunciar a sua aposentadoria no início de outubro, o boxeador baiano Acelino “Popó” Freitas se prepara para voltar aos ringues em dezembro.

O tetracampeão mundial foi confirmado como um dos lutadores do Desafio Jota Racing, que vai acontecer no dia 19 de dezembro, na cidade de Balneário Camboriú, em Santa Catarina.

Popó venceu Wanderlei Silva, que foi desclassificado; luta teve briga generalizada

Popó venceu Wanderlei Silva, que foi desclassificado; luta teve briga generalizada por Reprodução
Popó venceu Wanderlei Silva, que foi desclassificado; luta teve briga generalizada por Reprodução
Popó venceu Wanderlei Silva, que foi desclassificado; luta teve briga generalizada por Reprodução
Popó venceu Wanderlei Silva, que foi desclassificado; luta teve briga generalizada por Reprodução
Popó venceu Wanderlei Silva, que foi desclassificado; luta teve briga generalizada por Reprodução
Popó venceu Wanderlei Silva, que foi desclassificado; luta teve briga generalizada por Reprodução
Luta terminou em pancadaria por Reprodução
1 de 7
Popó venceu Wanderlei Silva, que foi desclassificado; luta teve briga generalizada por Reprodução

Como ele está suspenso das competições profissionais após a confusão em sua luta contra Wanderlei Silva, no Spaten Fight Night 2, que aconteceu em setembro, Popó vai lutar no formato sparing, voltado ao entretenimento.

O evento mistura lutas, automobilismo, música e tecnologia. A arena onde vai acontecer a luta vai contar com carros suspensos, fogos, luzes, telões e efeitos em LED.

De acordo com a organização do evento, em uma publicação nas redes sociais, Popó vai poder escolher o seu adversário. O nome ainda não foi definido.

Tags:

Popó Boxe Luta Suspenso

