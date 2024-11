PALMEIRAS

'Messinho é o Rei': Estêvão recebe elogios da imprensa espanhola

Jogador de 17 anos do Palmeiras recebeu elogios em matéria que o compara a Vini Jr e Neymar

Estêvão, jogador do Palmeiras, recebeu uma série de elogios do jornal Marca, da Espanha. Nesta quinta-feira (14), a manchete do periódico foi “Messinho é o Rei”, relembrando o apelido que o jogador tinha quando foi revelado, e comparando seus números a brasileiros como Vini Jr, Rodrygo, Neymar e Endrick.

Com apenas 17 anos, o jogador é o artilheiro do Brasileirão com 12 gols e oito assistências, além de ser o melhor jogador do Palmeiras na temporada. Para o Marca, o feito é impressionante, e fez com que o jornal o indicasse como principal jogador da atualidade no Brasil.

"O 'Messinho', como é apelidado por sua devoção a Lionel Messi, superou todos os recordes de precocidade de Neymar, Vinicius, Rodrygo, Ronaldo e Endrick", escreveu o jornal.

Mas não é só a imprensa espanhola que se impressiona. Branco, campeão do mundo em 1994 e coordenador de base da CBF, deu depoimento ao Marca, afirmando que “Estêvão é o melhor jogador que saiu do Brasil desde Neymar”.

O próprio Neymar comentou sobre a carreira da jovem promessa: “Espero que continue brilhando e apaixonando todo mundo do futebol. Será um gênio”, disse o ídolo brasileiro.

O futuro de Estêvão

Em meio à boa fase, os dias de Estêvão no Verdão estão contados, com contrato já certo para ir ao Chelsea, da Inglaterra, após o Mundial de Clubes do ano que vem, quando atingir a maioridade. A venda do jogador pode chegar a R$358 milhões.