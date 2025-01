TRANSFERÊNCIAS

Miquéias, ex-Bahia, é anunciado pelo América

O meio-campista tem contrato de empréstimo até novembro

O destino de Miquéias, ex-Bahia, já está definido com a janela de transferências de 2025. O meio-campista foi para o América, assinando contrato de empréstimo até novembro deste ano.

Além do Bahia, o jogador também defendeu Criciúma e Ituano, time no qual estava no ano passado. Miquéias foi formado na base da Ferroviária de Araraquara, clube que o revelou.