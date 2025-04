CONFUSÃO

Modelo presa e deportada dos EUA é ex-noiva de ex-jogador do Flamengo

Francielly Ouriques perdeu seu visto após tentar entrar nos EUA com medicação proibida

O mundo da moda virou assunto nas redes sociais, no último fim de semana, após a modelo Francielly Ouriques revelar que foi presa, deportada dos EUA e perdeu seu visto após tentar entrar no país com uma medicação considerada ilegal.>