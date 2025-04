CONFUSÃO

Ex-miss é presa e deportada dos EUA após levar medicamento considerado ilegal no país

Modelo Francielly Ouriques foi detida no aeroporto de Chicago

A ex-miss e influenciadora digital Francielly Ouriques foi presa e deportada dos Estados Unidos no início de abril. Em vídeos publicados nas redes sociais, ela relatou que foi detida por levar na bagagem o medicamento Tramal, que pertence à classe de opioides e é ilegal no país. >

Francielly contou que foi detida assim que pousou em Chicago, onde faria a conexão para Los Angeles. “Um guarda me abordou perguntando se eu tinha algo de ilício nas minhas malas e eu disse que não. Geralmente, as pessoas me mandam para a revista na Polícia Federal e eu pensei: gente, só pode ser um estereótipo porque sempre me escolhem”, contou. >

Francielly relatou que foi presa e permaneceu detida no restante do dia em uma cela pequena, sem comunicação com advogados ou com o consulado brasileiro. “Largada em um frio de 3 °C, só podendo ficar com uma peça superior e uma peça inferior, não podia nem usar casaco, tratada como uma bandida mesmo, uma humilhação completa”, relatou. Ela tinha como destino final o festival Coachella, realizado em Los Angeles.>