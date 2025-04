SERVIÇO

Faculdade de Salvador oferece atendimento gratuito para superendividados; saiba como participar

Atendimento acontece de forma presencial na Avenida Paralela

O Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ) do Centro Universitário UniRuy, em Salvador, oferece atendimento jurídico gratuito para pessoas em situação de supendividamento. A iniciativa tem como foco acolher quem está com a renda comprometida por dívidas, muitas vezes sem condições de renegociar ou buscar ajuda profissional. >

O serviço é voltado à população em situação de vulnerabilidade financeira e oferece orientação jurídica, renegociação extrajudicial e, quando necessário, ações judiciais. Os atendimentos são realizados de segunda a sexta-feira, de forma presencial no campus do UniRuy, localizado na Avenida Paralela. Às segundas e sextas-feiras, o funcionamento acontece das 18h às 21h; já de terça a quinta-feira, o serviço está disponível das 8h às 21h. O agendamento prévio é necessário.>

A assistência é conduzida por estudantes do curso de direito, com supervisão de professores e advogados experientes, e contam ainda com o apoio das áreas de psicologia e negócios. A proposta é oferecer um suporte completo, que vá além da questão legal, considerando também o impacto emocional das dívidas e promovendo reeducação financeira.>