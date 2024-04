LUTO

Morre Ted Toleman, primeiro chefe de Ayrton Senna na Fórmula 1

Após o sucesso nas categorias juniores, Toleman e sua equipe chegaram à F-1 no início dos anos 1980, pouco antes da parceria com Ayrton Senna. A primeira corrida do brasileiro pela equipe foi justamente no Brasil, no autódromo de Jacarepaguá, em 1984.