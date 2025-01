PROMESSA

Motociclista de 7 anos morre em acidente enquanto dirigia

Sid Veijer era sobrinho do competidor da Moto2 Collin Veijer

Um menino de sete anos, grande promessa do motociclismo mundial, faleceu em um grave acidente enquanto pilotava na Holanda. Sid Veijer era sobrinho do competidor da Moto2 Collin Veijer, e dirigia mini motos em kartódromos.

Uma situação similar aconteceu em junho do ano passado, quando o piloto da Jr Cup Lorenzo Somaschini morreu em uma queda no Autódromo de Interlagos. Aos nove anos, o argentino estava participando do SuperBike Brasil.

No momento de sua morte, ele estava fazendo um highside, manobra que exige alta velocidade após uma curva. Com isso, a dificuldade do movimento é lidar com a baixa aderência dos pneus.