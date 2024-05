APÓS ELIMINAÇÃO

“Muito a melhorar”, admite Thiago Carpini após estreia com derrota

O treinador rubro negro também reforçou que o Vitória vai precisar ir ao mercado com a abertura da próxima janela de transferências

Alan Pinheiro

Publicado em 22 de maio de 2024 às 22:31

Após eliminação contra o Botafogo, o técnico Thiago Carpini admitiu que o time tem "muito a melhorar" Crédito: Paula Fróes/CORREIO

Novo trabalho, estreia em casa e presença da torcida. O cenário da estreia de Thiago Carpini no comando do Vitória poderia ser positivo, mas acabou com mais um revés do clube na temporada e uma nova eliminação no ano. Na coletiva de imprensa, o comandante do Leão destacou os pontos positivos da equipe, mas deixou claro que ainda existe trabalho a ser feito.

“A gente vai ter muito trabalho para melhorar, muitos erros individuais, mas o principal ponto positivo foi a competitividade. Nos primeiros 25 a 30 minutos do início de jogo, tomamos a iniciativa e fomos superiores a um adversário que talvez seja um dos melhores elencos do Brasil, que quase ganhou o título no ano passado. A gente sabia que a dificuldade era grande e trabalhamos em cima desse jogo de transição que é o forte deles”, começou.

Carpini disse que, antes do início do jogo, explicou aos atletas que seria preciso encontrar o equilíbrio entre tomar as iniciativas e não dar o contra-ataque ao adversário. “Nós sofremos por duas vezes assim. Tirando a competitividade desses atletas, tivemos três ou quatro chances reais de jogo que precisamos caprichar um pouco mais, ser mais efetivos”, disse.

Com um ponto conquistado em 15 disputados, a derrota desta quarta-feira (22), apesar de não impactar na campanha do Vitória no Campeonato Brasileiro, mexe com a moral do time. Para Carpini, a perda da confiança pode ter sido um dos motivos para a queda de rendimento da equipe dentro do jogo.

“Talvez isso tenha uma relação com a confiança, com o momento que se encontra o elenco, então a gente precisa dar o suporte, dar o carinho, cobrar, treinar e saber o equilíbrio também de não perder. Saber que o grupo é quem vai dar mais força para a vitória”.

“É realmente um início muito ruim. Internamente e externamente, todos nós estamos buscando melhorar. O que nós temos é o desafio, mas sabemos que seria e será muito difícil. Um campeonato de retomada, de recuperação. Esse é o campeonato do Vitória”, disse.