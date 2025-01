CONFUSÃO

Mulher ou amante? Jogador precisa decidir quem vai levar para a Itália

Novo reforço do Milan tem quatro filhos com a esposa e mais dois com a outra

Giuliana Mancini

Publicado em 27 de janeiro de 2025 às 12:54

Annie Kilner, Kyle Walker e Lauryn Goodman vivem polêmica no futebol Crédito: Fotos: Reprodução

A novela envolvendo a vida extracampo de Kyle Walker ganhou um novo - e conturbado - capítulo. O lateral direito está em processo de mudança para a Itália após ser emprestado pelo Manchester City ao Milan. Mas sua esposa, Annie Kilner, está ameaçando não acompanhá-lo. O motivo: ex-amante do jogador, Lauryn Goodman também tem planos de ir morar no país. A confusão foi divulgada pelo jornal britânico The Sun. >

Walker - que era capitão do City - deixou o time após ganhar seis títulos da Premier League e a Liga dos Campeões. Ele já está na Itália e, nesta segunda-feira (27), fez seu primeiro treino com o elenco do Milan. No entanto, segundo a imprensa britânica, ele está no país apenas na companhia de amigos, tendo deixado esposa e filhos na Inglaterra.>

Segundo o The Sun, “tensões afloraram com rumores de que Lauryn também planeja se mudar para a Itália”, e Annie teria decidido ficar provisoriamente na Inglaterra, com seus quatro filhos.>

“Uma discussão sobre a Lauryn aflorou [entre Kilner e Walker], ela jogou seus planos para o espaço e mudou 180º o que tinha em mente. Ela também ficou p*** dele ter mandado os amigos para a Itália antes dela”, diz o jornal.>

Entenda o relacionamento>

O triângulo amoroso envolvendo o jogador é complexo. Walker teve um caso com Lauryn Goodman em 2019, que resultou em um filho fora do casamento. Após descobrir que o marido tinha uma amante, Annie chegou a pedir a separação, e o jogador foi expulso de casa. Mas a mulher reconsiderou a decisão e decidiu retomar o relacionamento pelo bem dos três filhos que tinha com o lateral até então. >

Em outubro de 2022, porém, Walker se encontrou secretamente com Goodman e os dois tiveram outro caso, segundo o jogador, em uma viagem para Londres para uma cirurgia na virilha. Lauryn engravidou mais uma vez. Só que, na mesma época, Annie esperava seu quarto filho com o jogador.>

“Lembro-me de subir as escadas para o campo de treinamento quando recebi um telefonema dela [Lauryn]. Eu estava com o fisioterapeuta. Quase desmaiei. Eu estava branco. Ele me disse: ‘Qual é o problema?’, eu não contei a ele porque precisava processar sozinho”, afirmou Walker.>

“Perguntei se poderíamos cancelar a sessão e ele apenas disse: ‘Tudo bem’. Ela [Lauryn] estava gritando ao telefone, dizendo que Annie estava grávida. Eu disse que ela [Annie] não estava. Não era da conta dela. Eu senti que tinha que mentir, porque sabia que, se eu contasse a verdade, a coisa iria explodir”.>

O jogador tentou esconder a informação da esposa, mas Lauryn mandou uma mensagem para Annie pelo Instagram: “Eu não tenho dois papais dos bebês - eu tenho um”.>