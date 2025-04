DETONOU A FILHA

'Não admiro mulheres que pegam homem dos outros', diz mãe de suposto affair de Artur Jorge

Cláudia Sette disparou contra Hanna Santos por namoro com ex-técnico do Botafogo

Publicado em 29 de abril de 2025 às 12:24

Cláudia Sette é mãe de Hanna Santos Crédito: Reprodução

O nome de Artur Jorge, ex-técnico do Botafogo, está em evidência nesta semana - mas por uma polêmica fora das quatro linhas. O jornal Extra publicou que o treinador, atualmente no Al-Rayyan, do Catar, teria traído a esposa, Maria Marques, e engatado um namoro com Hanna Santos, neta do ídolo alvinegro Nilton Santos e ex-funcionária do clube carioca. Mãe de Hanna, Cláudia Sette disparou nas redes sociais contra a própria filha.>

"Não admiro mulheres que pegam homem dos outros, não admiro gente que pega nada de ninguém, nada. Eu tenho vergonha de ser mãe", alfinetou Cláudia, no Instagram. "Ter um caso com um homem casado, para mim, é uma coisa assim que não passa pela minha cabeça. Eu não vou destruir a vida das pessoas querendo ter alguma coisa a força", completou.>

e a mãe da Hannah no Instagram mané ? pic.twitter.com/i76065REzp — AstroBfr ★彡 (@astrobfr) April 29, 2025

De acordo com o jornal Extra, o romance com Artur Jorge começou nos bastidores da Botafogo TV, onde Hanna passou a trabalhar como repórter e comentarista em março do ano passado. Ela acompanhava o dia a dia do time, incluindo viagens - o que a aproximou do então técnico do clube carioca.>

Cláudia também falou que essa não foi a primeira vez que Hanna "pegou algo de alguém". Hanna é filha do primeiro casamento da cantora com Carlos Eduardo dos Santos, filho de Nilton Santos.>

"Além de tudo que ela fez contra mim, estou tentando desenrolar um golpe que ela me deu. Há quatro anos estou tentando isso. Já passei tudo que vocês nem imaginam. Fiquei uma pessoa completamente pobre", disse.

