NUTRIÇÃO

Não é só ovo: veja quais as melhores frutas para ganhar massa muscular

Poder anti-inflamatório e anti-oxidante das frutas podem ajudar após as sessões de treino

Incluir frutas na dieta traz vários benefícios. Elas são excelentes fontes de fibras, vitaminas e minerais, e contribuem para a prevenção de doenças, redução dos níveis de colesterol e auxiliam no controle do peso. Mas, além disso, podem ajudar no ganho de massa muscular.>

Esse potencial anti-inflamatório e anti-oxidante, de acordo com os estudiosos, acontece devido ao grande perfil de compostos bioativos e fitoquímicos, mas também às vitaminas e aos minerais associados aos tipos de carboidratos. As frutas usadas no estudo foram as vermelhas, roxas, cítricas, banana, kiwi e abacate.>