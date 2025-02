REFORMULAÇÃO

Narrador João Guilherme pede demissão da Paramount+ e assume a FlaTV

O canal oficial do Flamengo está passando por mudanças de apresentação a produção

O narrador João Guilherme pediu sua demissão da Paramount+ nesta quarta-feira (12), e já sabe para onde ir. Buscando novos desafios, ele aceitou um convite para ser apresentador da FlaTV, o canal do Clube de Regatas Flamengo no YouTube.>

Por parte do Flamengo, a decisão de investir em um narrador experiente como Guilherme faz parte das mudanças inclusas na revitalização do canal oficial do clube, que começou com a chegada do comando de Luís Eduardo Batista.>