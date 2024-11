VEJA VÍDEO

Novo técnico do United enfurece repórter ao se recusar a responder pergunta em inglês

O problema entre Rúben Amorim e o jornalista aconteceu antes de partida contra o Manchester City, futuro rival do português

Alan Pinheiro

Publicado em 5 de novembro de 2024 às 20:12

Rúben Amorim, futuro técnico do United, se recusou a responder pergunta de jornalista em inglês Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O técnico português Rúben Amorim irritou um jornalista inglês ao se recusar a responder uma pergunta no idioma do jornalista. O fato aconteceu antes da goleada por 4x1 contra o Manchester City, futuro rival do treinador. Vale lembrar que o comandante do Sporting deixa o clube português para se juntar ao Manchester United após a Data-Fifa.

Os minutos finais da coletiva de imprensa contaram com perguntas da imprensa inglesa. Na ocasião, um dos repórteres da Inglaterra comentou sobre a futura rivalidade e pediu para que o futuro treinador do United respondesse em inglês. "Sabe do que sentimos falta? Do seu ótimo inglês. Podemos ter uma resposta em inglês para todas as pessoas que estarão assistindo ao jogo pelo Manchester City, pelo Sporting e pelo Manchester United? Só uma resposta", começou.

Amorim, no entanto, foi interrompido por um membro do Sporting. O assessor do clube português respondeu ao jornalista que o técnico teria "muito tempo para falar em inglês" e que o momento seria de falar em seu idioma nativo. Rubén Amorim pediu desculpas pela recusa no pedido.

Climão entre jornalista inglês e Rúben Amorim...



Gary Cotterill, da Sky Sports, pediu uma resposta do técnico em inglês, mas ele afirmou que "não pode" falar em inglês ainda. O assessor do clube, ao lado dele, insistiu que a coletiva seguisse na língua portuguesa.



? pic.twitter.com/oAgtxetHUW — PL Brasil (@plbrasil1) November 5, 2024

"Eles (portugueses) tiveram 25 minutos em português. Nós queremos dez segundos em inglês. É um banho de água fria para os torcedores ingleses", reclamou o jornalista da Inglaterra. Após uma série de tentativas, o técnico português continuou a coletiva respondendo à pergunta no idioma nativo.