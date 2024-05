FÓRUM ESG

‘O futebol não pode mais ser omisso, é preciso se posicionar’, diz presidente do Bahia

Emerson Ferretti comentou sobre a responsabilidade social dos clubes durante o III Fórum ESG

Maysa Polcri

Publicado em 23 de maio de 2024 às 16:00

Emerson Ferretti é presidente do Bahia desde dezembro de 2023 Crédito: Elias dantas e jefferson peixo/Alo Alo Bahia

Eleito em dezembro do ano passado presidente do Bahia, o ex-goleiro Emerson Ferretti, já falou abertamente sobre os preconceitos sofridos no mundo do futebol por ser homossexual. Agora, ele acredita que não há mais espaço para omissões. “O esporte não é uma bolha alheia. O que acontece dentro do futebol é um microambiente do que acontece na sociedade. Não podemos ser omissos e não se posicionar, como foi feito durante muito tempo”, analisa.

Emerson Ferretti falou com a reportagem durante o segundo dia de palestras e painéis do Fórum ESG, que aconteceu no Porto de Salvador. Interessado em trocar experiências sobre práticas sustentáveis e com responsabilidade social, o dirigente fez parte do público que acompanhou a terceira edição do evento.

“Vim como pessoa física e também para representar o Bahia, que é um clube socialmente responsável, que se posiciona em relação às causas sociais. Essa temática ESG está muito atual e é muito importante pensar em como as empresas se relacionam com o meio ambiente, com a sociedade e internamente”, falou.

A sigla ESG (sustentabilidade, responsabilidade social e transparência, em tradução para o português), foco do evento, se refere às práticas sustentáveis adotadas para garantir a preservação ambiental e mitigação das desigualdades. Em reportagem recente do CORREIO, torcedores do Bahia e do Vitória relataram serem vítimas de preconceito durante as idas aos estádios de ambos os times.

Em março deste ano, uma campanha feita pelo Bahia contra a “cultura do estupro” viralizou nas redes sociais. Sob o tema ‘A culpa é sua, o corpo não’, a ação fez referência ao Dia Internacional da Mulher.

“O Bahia está de parabéns porque entendeu que é importante que os clubes se posicionem não só quando tem jogo e queremos que as torcidas encham os estádios. O que os clubes de futebol falam e fazem reverbera na sociedade de forma intensa”, diz Emerson Ferretti.