FÓRMULA 1

'O grande segredo': piloto correu com grave lesão na mão após acidente a 300 km/h no GP do Japão

Jack Doohan ignorou protocolo médico para disputar prova da Fórmula 1

Giuliana Mancini

Publicado em 8 de abril de 2025 às 15:18

Jack Doohan, piloto da Alpine Crédito: Alpine F1 Team/Divulgação

Jack Doohan disputou o GP do Japão, no último domingo (6), com uma grave lesão na mão. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o piloto da Alpine com dificuldades para sair do carro. Ele não conseguiu deixar o assento sozinho, precisando da ajuda de um dos engenheiros da equipe francesa e de Esteban Ocon, da Haas.>

O australiano sofreu um acidente no treino 2, que deixou seu veículo praticamente destruído após a sessão de sexta-feira (4). Mesmo com danos físicos, ele esteve na corrida em Suzuka e até teve bom desempenho: após largar em 19º lugar, subiu quatro posições e terminou em 15º. A etapa foi vencida pelo holandês Max Verstappen, da Red Bull Racing.>

Após a corrida, Doohan não deu nenhuma explicação oficial sobre o ocorrido, e nem a equipe comentou nada sobre a dificuldade do piloto em sair do veículo. Uma vez completamente fora do carro, ele foi visto mancando, abraçando Ocon e segurando seu braço esquerdo. A situação chamou a atenção dos fãs e da imprensa.>

le hicieron revisión medica a doohan después de tremendo choque? claramente no estaba en condiciones de correr, ni siquiera apoya el brazo izquierdo, tuvo que ser ayudado por un mecánico y por ocon a salir del coche y cuando camina va rengueando pic.twitter.com/6AyL4ltWt7 — anto (@gruspinto) April 6, 2025

O site de notícias News.com, da Austrália, publicou uma matéria com o título "O grande segredo de Doohan" e comentou: "Doohan fez o possível para esconder o problema durante todo o fim de semana, mas o vídeo levantou preocupações de que ele nunca deveria ter sido autorizado a competir".>

O regulamento da FIA estabelece que os pilotos devem ser capazes de sair do carro por conta própria em até sete segundos, recomendação baseada na prevenção de grandes danos em um acidente sério. Há possíveis consequências para um piloto que esconde problemas de saúde, incluindo até perder sua carteira internacional temporária ou permanentemente. Outra é ser excluído de um evento ou campeonato. Ainda há chance de multa e/ou suspensão.>