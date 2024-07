VITÓRIA

“O time precisa voltar a competir”, dispara Carpini após quarta derrota nos últimos cinco jogos

O treinador do Vitória disse estar incomodado com a postura do time diante do Fortaleza

Da Redação

Publicado em 18 de julho de 2024 às 15:14

Thiago Carpini reclamou de desempenho da equipe contra o Fortaleza Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Mesmo com a derrota para o Fortaleza por 3x1 na noite da última quarta-feira (17), o Vitória ainda continua fora da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. No entanto, os pontos de “gordura” para o Corinthians acabaram e o Leão se vê novamente ameaçado pela degola da competição. Em entrevista coletiva após a partida, o técnico Thiago Carpini disse estar incomodado com a postura do time.

“O time precisa voltar a competir. É o básico que nos fez melhorar na competição. A gente entendeu que alguns comportamentos ficaram faltando. Hoje foi um dia para esquecer, para ser apagado. Claro que tem também o mérito do adversário", iniciou.

Com Thiago Carpini no comando do rubro negro baiano, o Vitória chegou ao seu 13º jogo. Neste período, o aproveitamento do técnico é de, aproximadamente, 35%. A sequência nos últimos cinco jogos, porém, é a pior fase do clube com o treinador. Foram quatro derrotas contra Athletico-PR, Corinthians, Botafogo e Fortaleza.

Os três gols tomados contra o tricolor cearense deixaram o Vitória com 28 gols tomados, o que deixa o clube como a pior defesa do campeonato. Para Carpini, a estatística incomoda o clube, que precisa buscar peças para reforçar o setor.

“Um número que a gente fica bem incomodado. A gente tem sofrido muito em alguns momentos. A gente tem que levar também em consideração que estamos jogando a Série A sem zagueiro. A volta do Bruno Uvini foi hoje, ficamos cinco ou seis rodadas jogado com lateral e volante na primeira linha. Claro que isso reflete. A gente tem movimentado nossa janela. Hoje se o Bruno sente alguma coisa no jogo, eu não tenho zagueiro no banco”, disse.

Com a derrota, o Vitória continua com os mesmos 15 pontos na 16ª colocação da Série A. O resultado negativo no Ceará liga o sinal de alerta no Leão, já que o Corinthians - primeira equipe dentro da zona de rebaixamento - ganhou o seu jogo e alcançou a equipe de Thiago Carpini. Agora, o rubro negro parte para o Rio Grande do Sul para enfrentar o Grêmio em Caxias do Sul no domingo (21). A bola rola às 11h.

Veja outros trechos da entrevista de Thiago Carpini:

Rodrigo Andrade, Dudu e elenco

"Que precisa contratar é fato. E rápido. A gente precisa reforçar diversos setores. De jogadores que elevem o nível, que aumentem a competitividade do elenco. A gente enfrenta dificuldades no mercado também. O Vitória nem sempre é a primeira opção do atleta. Pelo momento, pela tabela. Então temos que ser cautelosos, não podemos trazer por trazer. É um trabalho conjunto. Sobre Dudu e Andrade, eu não acredito que tenha afetado o nosso grupo. É de antes da minha chegada, o futebol precisa ter regras, processos respeitados. Não dava mais. Acho que é a síndrome do time vitorioso. O futebol te apresenta problemas pequenos, e se você não resolver ele vai aumentando e você não consegue resolver mais. As escolhas são deles. Nada contra eles. Se o Andrade estivesse em melhor condição física, e o Dudu mais voltado para carreira, sem dúvida ajudariam. São grandes jogadores. Erraram, nada justifica a agressão que aconteceu. Mas é bola para frente".

Gramado

"Das equipes que enfrentamos fora de casa, acho que foi um dos piores gramados que eu vi. E uma das piores condições de gramado em todas as vezes que eu vim aqui no Castelão. A bola muito viva, o jogo não fica com tanta dinâmica. Mas isso não interferiu em nada no resultado. Só estou respondendo sua pergunta. Temos encontrado ótimos gramados, inclusive o nosso. Hoje não foi o padrão Castelão".

O que foi determinante para perder

"A formatação tática foi a mesma. A mudança foi de peças. Isso é compreensível em uma sequência de jogos. É natural que a gente rode o elenco, confiamos em todos os atletas que estão aí. A disposição tática não mudou, pensamos apenas no aspecto físico".

Pior partida?

"Acho que minha estreia contra o Atlético-GO foi pior. Mas naquele momento era o início, a gente estava conhecendo o grupo. A responsabilidade foi muito mais minha. Não que hoje não seja. O que me deixou chateado hoje foi a falta de constância. Não podemos oscilar dessa maneira. Talvez tenha sido nosso pior primeiro tempo. Segundo tempo se ajustou mais. Nós competimos um pouco melhor".

