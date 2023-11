Osvaldo vibra com gol em jogo da taça: ‘Vai ficar marcado na minha memória’

Garçom do Vitória na Série B do Brasileiro, com nove assistências, Osvaldo não serviu os companheiros na penúltima rodada da competição. No jogo festivo contra o Sport, ele mesmo balançou a rede do Barradão e garantiu o placar de 1x0.



“Tudo que um jogador almeja é fazer o gol em uma decisão, porque era uma final para a gente. Fiquei muito feliz em poder fazer esse gol com o estádio cheio. Vai ficar marcado na minha memória e na memória de todos os torcedores rubro-negros”, comemorou o atacante de 36 anos.