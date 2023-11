Zeca, Osvaldo e Léo Gomes erguem a taça de campeão da Série B para o Vitória

O árbitro mineiro Paulo Cesar Zanovelli da Silva apitou o final do jogo, mas ninguém estava com pressa para deixar a arquibancada do Barradão. O momento mais esperado pelos torcedores do Vitória ainda estava por vir. A cerimônia de entrega da taça de campeão da Série B do Brasileiro foi o ápice do jogo festivo deste sábado (18).

Zeca, Osvaldo e Léo Gomes levantaram a taça de campeão. Crédito: Arisson Marinho/ CORREIO

Depois de vencer o Sport por 1x0 com uma pintura assinada por Osvaldo, jogadores, comissão técnica e diretores do Vitória se reuniram no centro do gramado para receberem as medalhas e o símbolo do primeiro título nacional da história do Vitória.

A taça foi passada pelo presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, às mãos do presidente do Vitória, Fábio Mota, e ela foi erguida por três jogadores. O capitão Zeca dividiu o momento com Osvaldo, um dos destaques do time, e Léo Gomes, revelado no clube e reserva em boa parte da competição.

“Sempre quando eu não sou o capitão é o Osvaldo. E o Léo por ser um símbolo do Vitória, desde os 13 anos aqui, foi capitão, passou por diversas coisas, é cria do Vitória e ele merece também levantar essa taça”, explicou Zeca ao CORREIO, após a volta olímpica no Barradão.

Emocionado, o lateral direito comemorou o feito histórico. “Eu tô muito feliz. É muito gratificante e indescritível o que está acontecendo na minha vida e na vida de todo mundo. Foi um tempo difícil no começo, tivemos dificuldade, mas nos fechamos como família, nos fortalecemos, treinamos nossa mente, espírito e físico”, afirmou o lateral direito, recordando as eliminações precoces no Campeonato Baiano, Copa do Nordeste e Copa do Brasil, amargados no primeiro trimestre do ano.

“Começamos na competição com cinco jogos de vitória e depois ninguém conseguiu segurar a gente. Essa torcida maravilhosa nos apoiou do começo ao fim e foi nosso 12º jogador”, completou o jogador.

O capitão do Vitória contou que ainda não conversou com a diretoria rubro-negra sobre renovação, mas disse desejar seguir no clube na próxima temporada.